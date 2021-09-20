Видавали фейкові довідки про безпліддя: у Харківській області під суд відправили ексдиректора репродуктивного центру

Видавали фейкові довідки про безпліддя: у Харківській області під суд відправили ексдиректора репродуктивного центру

Матері трьох дітей в медустанові дали довідку про те, що вона безплідна.

Харківська прокуратура відправила до суду ексдиректора центру репродуктивної медицини. У медустанові видавали підроблені документи на сурогатне материнство.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Як стало відомо, ще в 2018 році в одному з центрів репродуктивної медицини в Києві жінці видали підроблені документи про те, що вона безплідна. Водночас у той момент громадянка була вагітна, а вересні 2019 роки народила вже третю дитину.

“На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у шлюбі з іноземцем, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя. Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, іноземець отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон”, — розповіли в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Згодом у ексдиректора центру провели обшуки. За фактом події в суд направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") КК України. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

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