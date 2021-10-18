Видавали себе за копів і виманювали у пенсіонерів гроші: на Прикарпатті затримали банду шахраїв (відео)

Видавали себе за копів і виманювали у пенсіонерів гроші: на Прикарпатті затримали банду шахраїв (відео)

У телефонній розмові зловмисники представлялися поліцейськими і вимагали у людей гроші за начебто не притягнення їх родичів до кримінальної відповідальності.

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали двох шахраїв - мешканців Львівської області, віком 34 та 37 років. Затримані чоловіки представлялись поліцейськими і вимагали у людей гроші.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Старший із чоловіків судимий за вчинення аналогічних злочинів. Наразі в суді триває розгляд кримінальних проваджень за вчинення ним низки злочинів на Тернопільщині.

Поліцейські встановили, що близько трьох місяців тому фігуранти приїхали до До Івано-Франківська, щоб вчиняти там злочини. За цей час зловмисники неодноразово видурювали у прикарпатців гроші. Майже в усіх випадках потерпілі – люди похилого віку.

Шахраї діяли за схемою: у телефонній розмові представлялися поліцейськими та вимагали у людей гроші за начебто не притягнення до кримінальної відповідальності їх родичів. Аби врятувати своїх близьких, заявники погоджувались та передавали кошти шахраям. Так зловмисники виманили у потерпілих близько 100 тисяч гривень.

Поліцейські "на гарячому" затримали групу шахраїв біля в’їзду у м. Галич, після скоєння чергового злочину. Під час огляду автомобіля затриманих поліцейські знайшли гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Старшого зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Щодо іншого фігуранта вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадамо, у Тернополі жінка втратила понад 73 тис. грн. Усі кошти потерпіла перерахувала на два рахунки шахрая, який представився працівником банку.

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