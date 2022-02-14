Видавали себе за працівників банку: у Сумській області ув'язненні видурювали гроші з карток українців

Двоє чоловіків придумали шахрайську схему і обкрадали банківські картки українців.
Кіберполіція Сумської області викрила групу осіб, яка обкрадала банківські рахунки українців. Шахрайську схему придумали двоє чоловіків, один з них перебуває у Сумському слідчому ізоляторі, інший – відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин.
Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.
"Один із фігурантів на торговельних майданчиках знаходив оголошення щодо продажу товарів та дізнавався дані потерпілих. А саме: номер банківської картки, фінансовий номер телефону та ПІБ потерпілого. Далі передавав цю інформацію спільнику", - йдеться у повідомленні.
За деякий час інший зловмисник телефонував продавцям, видаючи себе за працівників банку. Потерпілим повідомляв, що на їхню картку нібито надійшов переказ, надалі вони виконували рекомендації зловмисників, врезультаті чого гроші з їхніх банківських рахунків зникали.
Зараз поліція встановлює коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків.
Правоохоронці провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників і вилучили мобільні телефони та "чорнові" записи з реквізитами платіжних карток потерпілих.
"Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію", - зазначили правоохоронці.
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