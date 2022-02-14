Видавали себе за працівників банку: у Сумській області ув'язненні видурювали гроші з карток українців

Видавали себе за працівників банку: у Сумській області ув'язненні видурювали гроші з карток українців

Двоє чоловіків придумали шахрайську схему і обкрадали банківські картки українців.

Кіберполіція Сумської області викрила групу осіб, яка обкрадала банківські рахунки українців. Шахрайську схему придумали двоє чоловіків, один з них перебуває у Сумському слідчому ізоляторі, інший – відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

"Один із фігурантів на торговельних майданчиках знаходив оголошення щодо продажу товарів та дізнавався дані потерпілих. А саме: номер банківської картки, фінансовий номер телефону та ПІБ потерпілого. Далі передавав цю інформацію спільнику", - йдеться у повідомленні.

За деякий час інший зловмисник телефонував продавцям, видаючи себе за працівників банку. Потерпілим повідомляв, що на їхню картку нібито надійшов переказ, надалі вони виконували рекомендації зловмисників, врезультаті чого гроші з їхніх банківських рахунків зникали.

Зараз поліція встановлює коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків.

Правоохоронці провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників і вилучили мобільні телефони та "чорнові" записи з реквізитами платіжних карток потерпілих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

"Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію", - зазначили правоохоронці.

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