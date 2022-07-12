Видавав себе за експерта: у Вінниці затримали зрадника, який поширював кремлівську пропаганду (фото)

Служба безпеки України затримала у Вінниці 50-річного уродженця Житомирської області, який поширював кремлівську пропаганду і сприяв Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомили в управлінні СБУ у Вінницькій області.

50-річний уродженець Житомира, видавав себе за "експерт з політичних питань", поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені.

Робив це через російські інтернет-видання, діяльність яких заборонена Радою національної безпеки і оборони України.

"Інструкції "експерт" отримував від російського куратора з тимчасово окупованого Криму, а "гонорари" – через заборонені в Україні електронні платіжні системи", - розповідають в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, підозрюваний продовжив готувати заздалегідь неправдиві матеріали.

"Вони були спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, на викривлення реальних обставин воєнної агресії зс рф та на приховування злочинів військовослужбовців рф", - йдеться у повідомленні.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила злочинний характер дій фігуранта щодо проведення підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Зловмиснику вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Його також взяли під варту без визначення суми застави.

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