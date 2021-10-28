Видавав себе за працівника селищної ради і видурював у мешканців гроші: на Вінниччині спіймали шахрая

Видавав себе за працівника селищної ради і видурював у мешканців гроші: на Вінниччині спіймали шахрая

Шахраєм виявився 24-річний раніше судимий молодик.

У середу, 28 жовтня, розшукали раніше судимого 24-річного жителя селища Оратів Вінницької області за шахрайство. Молодик видавав себе за працівника однієї з селищних рад Вінницького району, обіцяв селянам вирішити їхні соціально-побутові питання, і таким чином видурював у них гроші.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, наразі поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.

"До поліції надійшло повідомлення від жительки Оратівської територіальної громади про вчинення відносно неї шахрайських дій. Потерпіла розповіла, що до її будинку прийшов чоловік, та, представившись працівником селищної ради, пообіцяв потерпілій допомогти придбати дрова на зимовий період та відновити електропостачання у будинку", - йдеться у повідомленні.

Аби пришвидшити "вирішення" питання, зловмисник запропонував жінці заплатити кошти за його "допомогу". Повіривши йому, потерпіла віддала вказану суму. Коли через кілька днів не отримала обіцяного, пішла до установи, де ніби – то працював зловмисник. З’ясувалось, працівників з таким прізвищем у них не було.

Майже одночасно до поліції звернулась ще одна потерпіла, яку за схожою схемою ошукав підозрюваний. Цього разу він пообіцяв молодій жінці, яка сама виховувала дитину, за тисячу гривень залагодити усі проблемні питання з соціальними службами. Інакше, за словами шахрая, її могли позбавити батьківських прав на малолітню дитину.

Поліцейські одразу почали перевіряти осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності і встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 24- річний раніше судимий за майнові злочини житель смт Оратів.

Наразі слідчий направив клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Слідство оголосило зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За такі злочини підозрюваному загрожує - до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом люди залишилися мерзнути та ще й без грошей. Вони замовили дрова і натрапили на шахраїв.

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