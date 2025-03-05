Видавав себе за "волонтера": у Харкові затримали чоловіка, який виманював гроші у сімей полонених

Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему шахрайства, спрямовану на родини українських військовополонених та зниклих безвісти. У результаті спецоперації затримано жителя Харкова, який видавав себе за учасника "волонтерської групи" з питань обміну полоненими та виманював у постраждалих значні суми грошей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, зловмисник створив Telegram-канал із відповідною тематикою та активно шукав потенційних жертв. У розмовах із родичами військових він запевняв, що має зв’язки з представниками країни-агресора і може "посприяти" поверненню українських захисників із полону.

Після отримання грошей на власні банківські картки шахрай продовжував контактувати з потерпілими, вигадуючи нові "перешкоди" та виманюючи додаткові суми.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази його злочинної діяльності. Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше у Чернігівській області Інтернет-шахрай заволодів грошима бійця ЗСУ у розмірі 100 тис. грн. Слідчі Ніжинського райуправління поліції підготували для зловмисника обвинувальний акт.