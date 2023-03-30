Видавав себе за жінку-лікарку, аби в туалеті "оглядати" школярок: у Львові засудили киянина

Зловмисник у жіночому туалеті представлявся лікаркою та намагався "оглянути" дівчаток.

У Львові до 8 років ув'язнення засудили киянина за розбещення малолітніх дівчаток у школах.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За словами правоохоронці, зловмисник таємно проник у львівські школи, перевдягнувшись у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив до жіночого туалету, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався їх "оглянути".

"Киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи. Його засуджено до 8 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що цей інцидент відбувся ще 2021 року.

В одній із львівських шкіл зловмисник, переодягнувшись у жіночий одяг, зайшов у вбиральну, де перебувала учениця 2-го класу. Педофіл назвався лікаркою і попросив дитину роздягнутись. Однак цьому завадила вчителька дівчинки, яка помітила тривалу відсутність школярки.

Фото: Офіс генерального прокурора

Аналогічний злочин він вчинив за декілька місяців до цього у Деснянському районі столиці відносно 8-річної школярки.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті мати й вітчим ґвалтували 12-річну доньку та знімали це на відео.

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