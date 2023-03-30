Видавав себе за жінку-лікарку, аби в туалеті "оглядати" школярок: у Львові засудили киянина

Зловмисник у жіночому туалеті представлявся лікаркою та намагався "оглянути" дівчаток.
У Львові до 8 років ув'язнення засудили киянина за розбещення малолітніх дівчаток у школах.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За словами правоохоронці, зловмисник таємно проник у львівські школи, перевдягнувшись у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив до жіночого туалету, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався їх "оглянути".
"Киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи. Його засуджено до 8 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, що цей інцидент відбувся ще 2021 року.
В одній із львівських шкіл зловмисник, переодягнувшись у жіночий одяг, зайшов у вбиральну, де перебувала учениця 2-го класу. Педофіл назвався лікаркою і попросив дитину роздягнутись. Однак цьому завадила вчителька дівчинки, яка помітила тривалу відсутність школярки.
Аналогічний злочин він вчинив за декілька місяців до цього у Деснянському районі столиці відносно 8-річної школярки.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті мати й вітчим ґвалтували 12-річну доньку та знімали це на відео.
Читайте також:
- Дівчинка сама зателефонувала до поліції: на Хмельниччині чоловік ґвалтував 11-річну доньку своєї дружини
- Зґвалтування школярки на Закарпатті: всі подробиці резонансного злочину і реакція влади
- Хотіла збагатитися: у Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною