Видавництво «Ранок» витримало рік незламності та підготувало для учнів 6 класу нові підручники

Протягом цього року ми тримали й продовжуємо тримати освітній фронт України, виборюючи свободу та право обирати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.

Ми навчаємо та навчаємося, адаптуємося та вдосконалюємося, створюючи актуальну навчально-методичну літературу (підручники, посібники, інші навчальні матеріали), що сприяють розвитку національної освіти та вихованню нового конкурентоспроможного покоління.

Видавництво «Ранок» раде повідомити, що підготовлені підручники для 6 класу закладів загальної середньої освіти отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.03.2023 N° 254) та братимуть участь у конкурсному відборі підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2023-2024 роках (5-6 клас).

Ознайомитися з підручниками для 6 класу від видавництва «Ранок» можна за посиланням https://i-ranok.weblium.site.