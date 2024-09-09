Видавництво власним коштом передрукує підручники з мапою України без Криму

Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доправлять в освітні заклади.

Видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з некоректною мапою України без Криму.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України.

Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доправлять в освітні заклади.

З цього навчального року Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти проводить апробацію підручників у школах перед друком.

З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечує Український інститут розвитку освіти.

Що передувало

У підручниках з української мови для учнів 7 класу освітяни та їхні батьки помітили піктограму у вигляді України без Криму. Верстальники пояснили це технічною помилкою. "Півострів не потрапив на мапу через технічну помилку під час оновлення матеріалів підручника", – пояснила співавторка книги Анастасія Онатій. Вона запевнила, що це зробили ненавмисно.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А ДЕ КРИМ?! В Україні спалахнув гучний скандал! Люди розлючені!

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