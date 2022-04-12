Відбили 6 ворожих атак і знищили 35 одиниць техніки: ЗСУ дали перцю російським окупантам у Донецькій та Луганській областях

Відбили 6 ворожих атак і знищили 35 одиниць техніки: ЗСУ дали перцю російським окупантам у Донецькій та Луганській областях

Захисники України успішно відбили кілька атак ворога та знищили 35 одиниць техніки окупантів.

На території Донецької та Луганської областей ведуться запеклі бої. Збройні сили України активно протистоять російським окупантам.

Також читайте Окупанти перевдягаються в цивільне і ведуть бойові дії: ранкове зведення Генштабу станом на 12 квітня

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"За минулу добу нашими воїнами було відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 5 одиниць броньованої, 26 одиниць автомобільної техніки та 8 артилерійських систем противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: 1 літак, 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов". Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.