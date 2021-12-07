Відбиті нирки, перелом носа та значні гематоми: у Запоріжжі дівчата на території школи жорстоко відлупцювали суперниць (відео)

Відбиті нирки, перелом носа та значні гематоми: у Запоріжжі дівчата на території школи жорстоко відлупцювали суперниць (відео)

В результаті група дівчат отримала тілесні ушкодження, а їхні батьки написали заяву до поліції.

У Запоріжжі сталися криваві розбірки між школярками. Група дівчат жорстоко відлупцювала кількох школярок.

Відео виклали в телеграм-каналі its_zp. (Відео 18+)

Інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району Запоріжжя.

Декілька неповнолітніх дівчат побили трьох школярок. Причиною стало те, що побиті "цілувалися з Ілюшею" (з хлопцем однієї з нападників). У постраждалих значні побої, відбиті нирки і перелом носа. Одна з дівчаток зараз не бачить на одне око.

"Організаторка" побиття вимагала з потерпілих гроші на карту, як відкупні і лякала зв'язками в поліції.

У поліції повідомили, що подія трапилася ще 22 листопада, а за фактом побиття дівчат відкрили кримінальне провадження через заяву батьків потерпілих.

"Попередньо подію кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За фактом відомості були внесені до ЄРДР. Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно з її висновками, тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває", - розповіли у поліції.

Особи порушниць становлені. Це чотири дівчини віком від 15 до 16 років.

"Після того, як відео було оприлюднено у соціальній мережі, за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури, кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрито ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Вирішується питання повідомлення зловмисницям про підозри та обрання запобіжних заходів.

Місцеві журналісти повідомляють, що батьки дівчат, які побили інших, намагалися дати хабара працівникам поліції, щоб ті зам'яли справу.

Нагадаємо, що у Києві педагог постійно дозволяв собі неадекватну і непрофесійну поведінку. 61-річний чоловік пропрацював у цьому закладі більшу половину свого життя.

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