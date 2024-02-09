“Відбиття агресії від кого?”: в Космачі відбулася бурхлива зустріч з представниками ТЦК (відео)

Мешканці прикарпатського села дорікнули в агресивності самим працівникам ТЦК, які "викручують руки", вручаючи повістки.

У селі Космач на Івано-Франківщині, де стався інцидент із жінкою, яку місцеві мешканці побили, сприйнявши за “навідницю ТЦК”, відбулася зустріч із представниками Територіального центру комплектування. Присутні на зустрічі селяни хором вигукували військкомам “ганьба”, а один з чоловіків допитувався, від якої агресії потрібно захищати Україну, та вимагав оголосити “війну”.

Про це стало відомо з відео кореспондента видання Telegraf Яна Доброносова, опублікованого на відеохостингу YouTube.

Представник ТЦК поцікавився у присутніх, чи потрібно боронити державу, чи не треба, але у відповідь почув закиди, що військкоми не їдуть з повістками на “Буковель”, а діти депутатів Верховної Ради не йдуть воювати.

“Кого захищати? Від кого захищати? У нас оголошена війна в Україні?” – допитувався один із чоловіків.

“У нас запроваджено режим воєнного стану, який запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії, що зараз і здійснюється”, – відповів представник ТЦК.

“Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого”, – несподівано заявив космачанин.

Після цього одна з місцевих мешканок дорікнула в агресивності самим працівникам ТЦК, які "викручують руки", вручаючи повістки, та в тому, що коли чоловіків мобілізують, вони “пропадають” і про них нічого невідомо.

Представникам ТЦК також докоряли “неконституційністю” запровадження воєнного стану.

Одна з місцевих мешканок емоційно звинуватила представників ТЦК у тому, що ті нібито "прикриваються простим народом", і закликала їх самих йти воювати.

"Вперед! Починайте з себе. Не прикривайтеся простим народом. А ми за вами… Я перша піду", – заявила вона.

Також жінка попросила представників ТЦК не перекручувати факти, наголошуючи, що представники їхнього села також захищають Україну на фронті.

"Майте повагу. Не робіть, що Космач не воює. Тому що наші хлопці воюють, захищають, стоять і віддали своє життя... Чому ви так з людьми робите? Ганьба вам усім", – сказала вона.

Після цього зал вибухнув вигуками: “Ганьба!”.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, в селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, бо вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб "здати" їх військкомату. Тепер поліція з'ясовує обставини інциденту.

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