Відбивався ножем від прикордонників: у ДПСУ прокоментували інцидент із водієм, який напав на військового

На Закарпатті чоловік напав із ножем на військового. Порушника затримано.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами Демченка, у прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові режимні обмеження, а прикордонні підрозділи – виставляти контрольний пост для перевірки документів у осіб.

"Даний чоловік вирішив, що це його не стосується, спробував об'їхати контрольний пост, надалі він був заблокований. Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини, а потім дістав ніж і поранив дуже легко, на щастя, нашого військовослужбовця", – зазначив він.

Сам військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без єдиної подряпини, а на Закарпатті дістав незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників, щодо дії обмежень у прикордонні.

"На цей момент він затриманий, до поліції направлено повідомлення для внесення в ЄРДР щодо погрози співробітнику правоохоронних органів", – підсумував Андрій Демченко.

Раніше йшлося про те, що на контрольному прикордонному пості у Закарпатській області 61-річний місцевий водій не виконав вимоги щодо зупинки транспортного засобу, а коли його авто заблокували, зачинився в салоні та відбивався від прикордонників ножем.

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