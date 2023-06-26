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Відбій загрози застосування балістичного озброєння: залишається безпека ударів безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Відбій загрози застосування балістичного озброєння: залишається безпека ударів безпілотників

Триває дорозвідка українського повітряного простору / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 26 червня 2023 року пролунав відбій загрози застосування ворожого балістичного озброєння у низці українських областей, де була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Пролунали відбої повітряної тривоги у кількох областей. 

Проте залишається загроза застосування ворогом ударних БпЛА для областей, де оголошена тривога, зокрема, - на півдні Україні.

Тому залишайтесь в укритті. 

Триває дорозвідка повітряного простору на предмет загроз. Про це інформують моніторингові канали. 

Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи

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Перегляди
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