Відбій загрози застосування балістичного озброєння: залишається безпека ударів безпілотників

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 26 червня 2023 року пролунав відбій загрози застосування ворожого балістичного озброєння у низці українських областей, де була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Пролунали відбої повітряної тривоги у кількох областей.
Проте залишається загроза застосування ворогом ударних БпЛА для областей, де оголошена тривога, зокрема, - на півдні Україні.
Тому залишайтесь в укритті.
Триває дорозвідка повітряного простору на предмет загроз. Про це інформують моніторингові канали.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи.
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