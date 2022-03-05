Відбудова України після перемоги: архітекторів просять малювати скетчі майбутнього Харкова, Маріуполя, Бородянки

Наразі міста зараз під обстрілами, їх знищує ворог, але прийде час відбудови.

Комусь може здатися, що це не на часі, але нам наразі дуже важливо малювати нашу картинку майбутнього, майбутнього України після перемоги. Наші міста зараз під обстрілами, їх знищує ворог. Але буде кращий час, коли ми почнемо відбудову.

Про це заявив заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

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Він звернувся до всіх архітекторів почати індивідуально або в групах починати малювати скетчі майбутнього наших міст - Харковв, Маріуполя, Волновахи, Києва, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Херсона, Чернігова.

"Дуже хотілось би, щоб будували ми вже нове, а не радянське. Беріть будь-який будинок, вулицю, яка зараз потерпає від дій загарбника, і покажіть всім, як ви би мріяли, щоб вони виглядали після відбудови. Зробіть цю роботу публічною: дайте українцям та особливо військовим ще одну додаткову мотивацію боронити нашу землю", - звернувся Рашкович до архітекторів.

Рашкович також написав: "Я не знаю багато архітекторів чи урбаністів, але Anna Kyrii, Anatoly Yeksarev, Nadezhda Eksareva, Александр Гончаренко, Slava Balbek чи ви зможете підхватити таку ініціативу, наприклад під хештегом #НашіМістаПісляВійни або #UkrCitiesAfterWar. Давайте зробимо такий проєкт глобальним. Впевнений, після війни всі світові архітектори будуть вважати за честь прийняти участь у відбудові країни. Спробуємо?"