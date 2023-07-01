"Відбулася дуже велика маніпуляція": у Зеленського пояснили слова про відмову від готівки в Україні

В Україні на сьогодні лише аналізують можливість заборонити готівку, втім, про прийняття рішення не йдеться.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на прес-конференції у п'ятницю.

За його словами, відбулася дуже велика маніпуляція та спекуляція цим фактом.

"Що було сказано в Лондоні [на конференції з питань відновлення України]? Було сказано, що ми аналізуємо досвід і сценарій перекладу всієї економіки на cashless. Це все, що було сказано. можливо і як. Це ще не рішення", – сказав Шурма.

Він додав, що це викликало гостру реакцію у суспільства, оскільки люди масово отримують доходи у готівці внаслідок схем з мінімізації податків.

"Об'єктивно: люди не платять податків. Якщо ми подивимося на структуру того, як отримують наші громадяни доходи, то люди у недержавному секторі, на жаль, до 60-70% не сплачують у повному обсязі налоги. Це факт. витрати, суму офіційно виплачених зарплат, скласти пропорцію – не потрібно здійснювати якісь глибокі дослідження”, – сказав він.

Таким чином зараз навіть одномоментне введення cashless неможливе.

"Для цього потрібно зробити з десяток масштабних реформ в інших сферах: податкову реформу, тотальну амністію капіталів, розвиток інфраструктури для безготівкових платежів, запровадження повної державної гарантії на гроші в цифровому вигляді, навчання людей тощо", - сказав Шурма.

Додамо, що на сьогодні немає жодної держави, яка б повністю відмовилася від готівки, але є кілька успішних прикладів країн, які впритул підійшли до цього. Однією з таких країн, за його словами, є Швеція.

"Цей шлях вони проходили досить довго, працюючи над усіма сумнівами... Зайнявши цей шлях близько 10 років. Але світ почав розвиватися значно швидше, цифрові продукти почали з'являтися і розвиватися експоненціальними темпами... Ми можемо пройти цей шлях не за 10 років, а в рази швидше. Але, безумовно, це не буде про один день - це буде процес тривалий", - зазначив Шурма.

Наразі в Уряді відбуватимуться дискусії щодо цього заборони , є чимало заяв, що заборона готівки є порушенням прав людини. В свою чергу, сторонники заборони стверджують, що це може стати ефективним інструментом у боротьбі з корупцією.