Відбулися повторні пускові маневри ворожої авіації - моніторингові канали

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Відбулися повторні пускові маневри ворожих Ту.
Про це інформують моніторингові канали.
Попередні були зафіксовані у районі Енгельса, а маневр цих – з Каспію.
Таким чином йдеться про ракетну небезпеку, якщо пуски ракет не будуть імітаційними.
Ракетна небезпека пов'язана із можливими пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс.
Ракети, якщо пуски були не імітаційними, очікуємо найближчим часом.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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