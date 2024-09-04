Відбулися повторні пускові маневри ворожої авіації - моніторингові канали

Відбулися повторні пускові маневри ворожих Ту.

Про це інформують моніторингові канали.

Попередні були зафіксовані у районі Енгельса, а маневр цих – з Каспію.

Таким чином йдеться про ракетну небезпеку, якщо пуски ракет не будуть імітаційними.

Ракетна небезпека пов'язана із можливими пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс.

Ракети, якщо пуски були не імітаційними, очікуємо найближчим часом.

Також читайте Моніторингові канали попереджують, що ймовірно відбулися запуски ракет з ворожої авіації

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.

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