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Відбулися повторні пускові маневри ворожої авіації - моніторингові канали

Відбулися повторні пускові маневри ворожої авіації - моніторингові канали

Росія може здійснити черговий масований ракетний обстріл

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Відбулися повторні пускові маневри ворожих Ту.

Про це інформують моніторингові канали. 

Попередні були зафіксовані у районі Енгельса, а маневр цих – з Каспію.

Таким чином йдеться про ракетну небезпеку, якщо пуски ракет не будуть імітаційними. 

Ракетна небезпека пов'язана із можливими пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс. 

Ракети, якщо пуски були не імітаційними, очікуємо найближчим часом. 

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками

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