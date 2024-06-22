Ймовірно відбулися пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95 - моніторингові канали

Коли оголосять повітряну тривогу - перебувайте в укриттях.

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратавіа (Ту-95мс).

Про це інформують моніторингові канали у повідомленні у соціальних мережах.

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:00 - 03:40.

"5 хвилин тому всі 4 борти ТУ-95мс здійснили маневр в районі Енгельса. Якщо пустили ракети - чекаємо їх у нашому повітряному просторі протягом наступної години. Всі борти продовжили летіти курсом у бік Каспійського моря", - додають у моніторингових каналах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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