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Відбулися пуски ракет з ворожої авіації - моніторингові канали

Відбулися пуски ракет з ворожої авіації - моніторингові канали

Дослухайтеся до попереджень про повітряну тривогу цієї ночі / Фото: Вікіпедія

Коли оголосять повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.

За попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної ворожої авіації Ту-95мс.

Про це інформують моніторингові канали.

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~05:00 - 05:30. 

Україною шириться повітряна тривога.

"Ворожі Ту-95мс в районі пускових рубежів. Є загроза пусків ракет. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - інформацію підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.

Оновлено о 04:31

Пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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