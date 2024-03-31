Відбулися пуски ракет з ворожої авіації - моніторингові канали

Коли оголосять повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.
За попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної ворожої авіації Ту-95мс.
Про це інформують моніторингові канали.
Ракети очікуємо біля кордонів України: ~05:00 - 05:30.
Україною шириться повітряна тривога.
"Ворожі Ту-95мс в районі пускових рубежів. Є загроза пусків ракет. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - інформацію підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.
Оновлено о 04:31
Пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Читайте також: