Відбулися пуски ракет з ворожої стратегічної авіації - моніторингові канали

На момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс
Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією.
Про це інформують моніторингові канали.
Ракети очікуємо біля кордонів України: ~04:30 - 05:30.
Не ігноруйте тривоги, коли вона буде оголошена.
За інформацією моніторингових каналів, на момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс.
Обидва злетіли з Оленьї.
Якщо інформація справді підтвердиться, то скоро очікуємо ракети в нашому повітряному просторі.
"Увага! Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - інформацію підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну ситуації повідомимо додатково", - додали українські військові.
Уточнення від Повітряних Сил ЗСУ:
Розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного сходу.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі.
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