Відбулися пуски ракет з ворожої стратегічної авіації - моніторингові канали

На момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією.

Про це інформують моніторингові канали.

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~04:30 - 05:30.

Не ігноруйте тривоги, коли вона буде оголошена.

За інформацією моніторингових каналів, на момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс.

Також читайте Росіяни знову вдарили по Харкову безпілотниками: що відомо

Обидва злетіли з Оленьї.

Якщо інформація справді підтвердиться, то скоро очікуємо ракети в нашому повітряному просторі.

"Увага! Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - інформацію підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну ситуації повідомимо додатково", - додали українські військові.

Уточнення від Повітряних Сил ЗСУ:

Розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного сходу.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.