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Відбулися пуски ракет з ворожої стратегічної авіації - моніторингові канали

Відбулися пуски ракет з ворожої стратегічної авіації - моніторингові канали

Ворожі літаки ймовірно запустили небезпечні ракети в бік України

На момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією.

Про це інформують моніторингові канали.

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~04:30 - 05:30.

Не ігноруйте тривоги, коли вона буде оголошена. 

За інформацією моніторингових каналів, на момент пусків у повітрі було 2 борти ТУ-95мс. 

Обидва злетіли з Оленьї. 

Якщо інформація справді підтвердиться, то скоро очікуємо ракети в нашому повітряному просторі. 

"Увага!  Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - інформацію підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну ситуації повідомимо додатково", - додали українські військові. 

 Уточнення від Повітряних Сил ЗСУ: 

Розрахунковий час входження крилатих ракет  в повітряний простір України близько 05.00 з північного сходу. 

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі

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