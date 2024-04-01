"Відбувається цирк": Жорін заявив про "вкрай небезпечну" ситуацію з мобілізацією в Україні

На його думку, питання мобілізації в Україні занадто заполітизоване.

Зволікання з ухваленням законопроєкту про мобілізацію і загалом гальмування процесу мобілізації є небезпечним для України.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Затягування прийняття закону про мобілізацію і взагалі гальмування процесу мобілізації - це вкрай дивна та небезпечна ситуація. І прибирання звідти норм про обмеження для ухилянтів теж", – каже військовий.

На його думку, питання мобілізації в Україні занадто заполітизоване, а в медіа "відбувається цирк".

"І так політизували це питання – то цифри якісь вигадуючи, то ініціативи типу бронювання за гроші", – сказав Жорін.

На його думку, Україні терміново потрібне оновлення мобілізаційного законодавства, з чіткими механізмами реєстру військовозобовʼязаних та відповідальністю. Після цього необхідно міняти систему відбору та підготовки і "багато інших важливих аспектів".

"Всі так обурюються відсутністю рішень від Конгресу США, але в нас парламент правки до одного законопроєкту не може розглянути вже більше місяця", – підсумував він.

Раніше Максим Жорін заявив про необхідність мобілізації чоловіків, молодших за 27 років.

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