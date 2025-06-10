Відбувся новий етап обміну полоненими: кого вдалося звільнити

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

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Сьогодні, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, сьогодні — перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів.

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«Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», — сказав глава держави.

Він уточнив, що додому повертаються воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Прибуло дуже багато «швидких», повідомляє кореспондент ТСН з місця події.

© Володимир Зеленський

Кого вдалося звільнити

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що вдалося звільнити:

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військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Усі звільнені сьогодні захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, яким вони захворіли у полоні.

Захисників доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.

«Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі», — запевнили у Коорштабі.

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Корштаб пояснює, що з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення всього процесу обміну. Наразі процес обміну ще не завершився.

Нагадаємо, 9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Про це сторони домовилися на переговорах у Стамбулі.

Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість не уточнювалася.

У травні, відбувся обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000».

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