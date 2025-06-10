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Відбувся новий етап обміну полоненими: кого вдалося звільнити
Україна повернула з полону ще одну групу наших військовослужбовців — важко поранених і поранених воїнів. Точна кількість звільнених поки не розголошується.
Сьогодні, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами президента, сьогодні — перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів.
«Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», — сказав глава держави.
Він уточнив, що додому повертаються воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
Прибуло дуже багато «швидких», повідомляє кореспондент ТСН з місця події.
Кого вдалося звільнити
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що вдалося звільнити:
військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.
Усі звільнені сьогодні захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз, яким вони захворіли у полоні.
Захисників доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.
«Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі», — запевнили у Коорштабі.
Корштаб пояснює, що з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення всього процесу обміну. Наразі процес обміну ще не завершився.
Нагадаємо, 9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Про це сторони домовилися на переговорах у Стамбулі.
Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість не уточнювалася.
У травні, відбувся обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000».