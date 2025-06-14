Відбувся новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

© Володимир Зеленський

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У суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень”, - наголосив український лідер.

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За словами президента, багато військових, які повернулись сьогодні, багато тих, хто був у полоні ще від 2022-го. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими

Обміни полоненими активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня. Зокрема, минулого місяця відбулося три етапи за формулою “тисячу на тисячу”.

Вже 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів. Зокрема, сторони домовилися про новий масштабний обмін полонених, а також щодо повернення тіл шести тисяч загиблих військових з обох боків.

Новий обмін полоненими стартував 9 червня, внаслідок якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років. Другий етап відбувся 10 червня, третій - 12 червня серед повернених були бійці, яких вважали безвісти зниклими.

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Окрім того, за результатами проведених репатріаційних заходів до України під час першого етапу повернули тіла 1212 полеглих українських громадян, а під час другого етапу 1200. Окрім того, сьогодні, 14 червня, Україна повернула тіла ще 1200 загиблих.

Дата публікації 14:43, 12.06.25 Кількість переглядів 4 Воїн, якого повернули з полону, не стримав емоцій та розповів про любові до України