Відбувся новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України

Обмін полоненими 19 червня. / © Володимир Зеленський

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У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. За домовленостями в Стамбулі, звільнено групу важкохворих захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні від 2022 року”, - наголосив глава держави.

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За словами президента, до України повернулися військовослужбовці, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що відбувся черговий етап обміну полоненими у категорії “тяжкохворі і поранені”. Усі визволені - представники рядового та сержантського складу. Значна частина з них потрапила до російського полону під час оборони Маріуполя.

“Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням”, - йдеться у повідомленні.

Щемливі ФОТО

З російського полону звільнено групу важкохворих захисників. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Військові, які сьогодні повернулися, воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Додому повернулися ввоїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, в Росії заявляють, що в Україні майже не лишилось полонених окупантів після проведених масштабних обмінів. В українському ГУР ці заяви називають неправдивими.

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Зауважимо, що обміни значно активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня та 2 червня. Зокрема, після останньої зустрічі було домовлено про повернення тіл 6 тисяч загиблих військових з обох боків. В РФ кажуть, що цю обіцянку виконали та навіть готові передати українській стороні ще 2239 тіл загиблих.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, агресорка Росія ускладнює повернення тіл українців. Саме тому ідентифікація тіл може тривати понад рік.

Дата публікації 14:43, 12.06.25 Кількість переглядів 46 Воїн, якого повернули з полону, не стримав емоцій та розповів про любові до України