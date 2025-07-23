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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відбувся новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото)

Україна та Росія 23 липня провели новий, дев’ятий етап обміну полоненими. Загалом, в рамках 9 етапів, додому повернулися понад 1000 захисників.

Автори публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 23 липня

Обмін полоненими 23 липня / © Володимир Зеленський

У середу, 23 липня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

«Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу», — каже Зеленський.

Президент повідомив, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Скільки конкретно бійців вдалося повернути саме сьогодні, він не уточнив.

У російських пабліках фігурували цифра «250на250», проте українська сторона ці дані не коментувала.

Кого вдалося звільнити

Координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед визволених сьогодні:

  • військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО;

  • Державної прикордонної служби;

  • Національної гвардії;

  • Нацполіції.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Крім того, повертається з полону останній із захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому — аж 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує новий обмін полоненими з агресоркою Росією.

Нагадаємо, обміни полоненими значно активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня і 2 червня. Зокрема, після останньої зустрічі було домовлено про повернення тіл 6 тисяч загиблих військових з обох боків.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, агресорка Росія ускладнює повернення тіл українців. Саме тому їх ідентифікація може тривати понад рік.

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