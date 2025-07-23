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Відбувся новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото)
Україна та Росія 23 липня провели новий, дев’ятий етап обміну полоненими. Загалом, в рамках 9 етапів, додому повернулися понад 1000 захисників.
У середу, 23 липня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.
«Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу», — каже Зеленський.
Президент повідомив, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Скільки конкретно бійців вдалося повернути саме сьогодні, він не уточнив.
У російських пабліках фігурували цифра «250на250», проте українська сторона ці дані не коментувала.
Кого вдалося звільнити
Координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед визволених сьогодні:
військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО;
Державної прикордонної служби;
Національної гвардії;
Нацполіції.
Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.
Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.
Крім того, повертається з полону останній із захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому — аж 66 років.
Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує новий обмін полоненими з агресоркою Росією.
Нагадаємо, обміни полоненими значно активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня і 2 червня. Зокрема, після останньої зустрічі було домовлено про повернення тіл 6 тисяч загиблих військових з обох боків.
За словами голови МВС Ігоря Клименка, агресорка Росія ускладнює повернення тіл українців. Саме тому їх ідентифікація може тривати понад рік.