Відбувся новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото)

Обмін полоненими 5 березня. / © Володимир Зеленський

У четвер, 5 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. З російського полону повернулося 200 українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни — повернення наших людей на рідну землю», — наголосив глава держави.

Під час цього обміну вдалося повернути військових ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Вони воювали у Маріуполі (на «Азовсталі» зокрема), у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Відбувся обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. / © Володимир Зеленський

Відбувся обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. / © Володимир Зеленський

Деталі обміну

Очільник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що сьогоднішній обмін — перший, про який було домовлено під час переговорів у Женеві.

«Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації обміну. Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх», — наголосив керівник ОП.

Водночас уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених є захисники, які потрапили до полон 2022-го. За його словами, багато військових перебувають у складному психологічному стані, у деяких критично низька вага.

«Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. Інша цікава особливість: 18 із повернутих захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні», — наголосив він.

Заява Росії про обмін

Зауважимо, раніше Міноборони країни-агресорки повідомило про сьогоднішній обмін. У відомстві повідомили, що повернули 200 російських солдатів-окупантів та передали Україні 200 військових.

Водночас очільник переговорної групи РФ Володимир Мединський заявив, що протягом 5-6 березня відбудеться обмін за формулою «500 на 500». Очікується, що завтра додому повернуться ще 300 українських військових.

Обмін полоненими — останні новини

Цього року 5 лютого Україна провела перший обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 українських захисників, більшість з яких бути у російській неволі від 2022-го. Серед звільнених як цивільні особи, так і солдати, сержанти та офіцери ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що в полоні Росії перебуває близько семи тисяч українських військовополонених. Водночас в Україні є понад чотири тисячі полонених окупантів.

Окрім того, 26 лютого до України повернулися тіла тисячі полеглих воїнів. За інформацією РФ, вони можуть належати українським військовослужбовцям. Після цього будуть проведені процедури для ідентифікації репатрійованих загиблих.