Відбувся великодній обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото)

Обмін полоненими. / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Сьогодні, 11 квітня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних», — наголосив глава держави.

Що відомо про обмін

За даними президента, повернулися військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках, а також у Маріуполі та ЧАЕС.

Загалом серед звільнених сьогодні військових — представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Серед повернених військових є поранені. Більшість з них перебували у полоні від 2022-го. У Координаційному штабі наголосили, що вік наймолодшого звільненого — 22 роки, а найстаршому виповнилося — 63 роки.

«Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», — йдеться у повідомленні.

Водночас очільник ОП Кирило Буданов повідомив, що до України повернулося 25 офіцерів, «визволити яких було вкрай складним завданням, але вся команда Координційного штабу впоралась, вчергове досягла результату».

Окрім того, він додав, що великодній обмін полоненими відбувся за сприянням Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Зауважимо, це вже четвертий обмін полоненими від початку 2026-го. Перший був 5 лютого, коли повернули 157 українських захисників. Два інші обміни полоненими, що сталися у межах Женевських домовленостей, відбулися 5-6 березня. Під час двох етапів звільнили 500 військових.

Фото обміну

Україна та РФ провели Великодній обмін полоненими. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

175 українських Захисників та 7 цивільних повернулися з російського полону. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна та РФ провели Великодній обмін полоненими. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених вояків — більшість, хто перебував у полоні з 2022 року, / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

175 українських Захисників та 7 цивільних повернулися з російського полону. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених військових — більшість тих, хто перебував у полоні від 2022 року. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Днями очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що тема обміну полоненими є однією з тих, за якою Україна, США та РФ підтримують контакти. Він заявив, що ніколи не анонсує точну дату обмінів наперед, аби їх не зірвати. Втім, висловив сподівання, що він відбудеться напередодні Великодня чи на саме свято.

Зауважимо, 9 квітня Україна повернула тіла тисячі загиблих військових. Їх передала Росія у межах репатріаційних заходів. Правоохоронці разом з експертами установ системи МВС проведуть усі необхідні дослідження для встановлення особи кожного з репатрійованих.