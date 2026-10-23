Обмін полоненими.

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Сьогодні, 23, відбувся новий обмін полоненими між Україною і агресором Російською Федерацією. Додому вдалось повернути 270 осіб. Зокрема, серед звільнених є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

Що відомо про новий обмін — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Президент Володимир Зеленським назвав обмін «дуже важливим результатом», під час якого вдалось обміняти не лише військових, а й дев’ятьох цивільних. За словами глави держави, більшість звільнених українців перебували у полоні РФ ще від 2022-го.

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Додому повертаються нацгвардійці, зокрема бійці «Азову», прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці ВМС, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Державної спеціальної служби транспорту.

Значна частина звільнених захисників боронила Маріуполь. Також повертаються воїни, які захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.

«Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022-го», — повідомив Зеленський.

Зауважимо, ще наприкінці вересня очільник Офісу президента Кирило Буданов заявляв про новий масштабний обмін полоненими. Очікувалося, що він міг відбутися на початку жовтня.

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Нагадаємо, 22 жовтня до України повернули «на щиті» 252 захисників, тіла яких, за твердженням Росії, належать загиблих українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Українські полонені — що відомо

Росія понад рік тримає у полоні українського вченого-іхтіолога Леоніда Пшеничнова. Дослідника заарештували в анексованому Криму торік у вересні. Його звинувачують у державній зраді через наукові розробки, що сприяли захисту довкілля в Антарктиці.

Водночас речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук повідомив, що окупанти отримали наказ стратити полонених у Запорізькій області. Злочинами займаються росіяни з 38-ї окремої мотострілецької бригади за вказівкою командира — полковника Валерія Казака.

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