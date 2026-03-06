Відбувся другий етап обміну полоненими: скільки захисників повернулося додому (фото)

Обмін полоненими 6 березня 2026-го. / © Володимир Зеленський

У п’ятницю, 6 березня, відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. Він відбувся за домовленостями у Женеві. Додому повернулося ще 300 оборонців та двоє цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі — від 2022 року», — повідомив глава держави.

Зауважимо, напередодні помічник диктатора РФ і очільник російської делегації у Женеві Володимир Мединський заявив, що протягом 5-6 березня заплановано обміни за формулою «500 на 500». 5 березня до України повернули 200 осіб.

Деталі обміну

Очільник ОП Кирило Буданов підтвердив, що відбувся другий етап обміну полоненими. Про це сторони домовилися на переговорах у Женеві.

«До України повернулися ще триста наших воїнів. Окремо вдалося визволити ще двох цивільних громадян», — наголосив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що найстаршому українцеві, звільненому сьогодні, — 60 років. Наймолодший, 26-річний оборонець потрапив до полон 2022-го, , коли йому було 22 роки.

«Сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища», — поділився омбудсмен.

Загалом протягом 5-6 березня до України повернулося 500 оборонців. Від початку великої війни — 6922 українці.

Фото обміну полоненими 6 березня

Сьогодні звільнили воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. / © Володимир Зеленський

Сьогодні відбулася друга частина обміну, про який домовилися під час переговорів у Женеві. / © Володимир Зеленський

Ще 300 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 2026-го

Вчорашній обмін полоненими став другим від початку 2026-го. Напередодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема підрозділів ВМС та Тероборони, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість звільнених — солдати та сержанти.

5 лютого Україна провела перший обмін полоненими цього рокую. Тоді з полону повернулося 157 захисників, більшість з яких бути у неволі від 2022-го. Серед звільнених — солдати, сержанти та офіцери ЗСУ, Нацгвардії і ДПСУ.

Зауважимо, за даними державного проєкту «Хочу жить», в Україні є рекордна кількість російських військовополонених. Йдеться про тисячі окупантів країни-агресорки, які утримуються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомляв, що в полоні Росії перебуває близько семи тисяч українських військовополонених.