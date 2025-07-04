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Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: кого вдалося звільнити
До України повернули воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них перебувала в російському полоні ще від 2022 року.
Сьогодні, 4 липня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще від 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні», — написав він.
Нагадаємо, 26 червня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися молоді захисники віком до 25 років, а також оборонці, що отримали поранення.
За інформацією Зеленського, додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в полоні від 2022-го року.