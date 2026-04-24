Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: кого вдалося звільнити

Сьогодні, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 193 військових Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції і Державної спеціальної служби транспорту повернулися в Україну з полону РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені.

Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому.

Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі», — зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна чекає на ще на один обмін полоненими з Росією найближчим часом.

«Зараз ми очікуємо ще на один обмін, дай Бог, щоб усе вийшло. Стосовно візиту представників США Віткоффа і Кушнера до нас — говорити більше про закінчення війни не по телефону, а реально і в деталях. Ми їх очікуємо, думаємо, що вони приїдуть», — сказав президент.

Кілька днів тому про черговий обмін полоненими повідомляв очільник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, наразі триває робота над процедурними моментами.

Попередній масштабний обмін полоненими між сторонами відбувся 11 квітня. Перед Великоднем додому повернулися 175 українців. Вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ «Азов».

Окрім цього, вдалося повернути додому цивільних українців після тривалого незаконного утримання в Росії від 2022 року.