"Відбувся бій із окупантами": у ГУР розповіли деталі десантування спецпризначенців у Криму

На жаль, також втрати зазнали українські військові, але вони не співмірні із російськими.

Після десантування спецпризначенців української розвідки у Криму відбувся бій із російськими загарбниками. Зі сторони ворога є багато загиблих та поранених.

Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими", - розповів він.

Коли відбулося висаджування десантува - Юсов не уточнив, однак додав, що триває спецоперація із деокупації Криму.