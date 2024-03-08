Відбувся черговий етап евакуації українців із Сектора Гази: що відомо

Через КП Рафах на територію Єгипту виведені наші громадяни та члени їх сімей: діти – 15 , жінки – 37, чоловіки – 8.

Відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази. Це сталося 7-8 березня.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Telegram.

"Через КП Рафах на територію Єгипту виведені наші громадяни та члени їх сімей: діти –15 , жінки – 37, чоловіки – 8", – йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно. Українці розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом їх перевезуть до України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить наступ у Газі.