Відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 14 українських захисників

Сьогодні, 2 вересняв відбувся черговий обмін полоненими. 14 українських захисників повернулися додому.
У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що питанням звільнення бійців "Азову" українські посадовці займаються щоденно. Данілов пояснив, що тема "азовців" затихла у публічному просторі на прохання людей, які займаються звільненням бійців з російського полону.
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