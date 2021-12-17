Відбувся наймасовіший всеукраїнський профорієнтаційний онлайн-урок

Під час трансляції урок дивилися більше 5 тисяч користувачів. Таким чином, мотиваційний онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" став найбільш масовим і встановив національний рекорд України.

Фонд Ріната Ахметова провів всеукраїнський онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" в рамках проєкту "Твоя суперсила". Це частина масштабної новорічної акції, яка багато років радує дітей сюрпризами та подарунками.

– Акція – це особиста ініціатива засновника Фонду. Цій традиції вже понад 20 років. За роки існування Акції формат її змінювався, але мета й філософія – дарувати тепло та турботу дітям – залишалися незмінними. Це не просто подарунки тисячам дітей, це дотик до їхньої долі, який змінює життя на краще й дарує віру в диво. Тільки за останні 14 років подарунки отримали майже 1 000 000 дітей, – розповіла Ірина Блажан, головна директорка програм Фонду.

Під час онлайн-уроку було презентовано другий сезон серіалу "Твоя суперпрофесія" який познайомить підлітків з низкою затребуваних зараз професій, таких як сторітелер, ведучий/інтерв'юєр та фото/відео монтажер.

– У серіалі представлені спеціальності, які здатні забезпечити швидкий соціальний ліфт для підлітків, які вже замислилися над вибором справи свого життя. Він покликаний допомогти їм отримати роботу, щоб почати забезпечувати себе в самостійному житті, – сказала одна з ведучих онлайн-уроку, відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик.

З першим сезоном серіалу можна ознайомитися за посиланням.

Також в онлайн-уроці взяв участь випускник проєкту "Твоя суперсила". Він поділився своїм досвідом і розповів про перші кроки на шляху до обраної професії. Приємним сюрпризом для учасників стало спілкування із "секретними гостями" – футболістами ФК "Шахтар" Андрієм Пятовим та Анатолієм Трубіним, а також співачкою Alina Pash. На своєму прикладі вони показали, що досягти поставленої мети – цілком реально.

Під час трансляції урок дивилися більше 5 тисяч користувачів. Таким чином, мотиваційний онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" став найбільш масовим і встановив національний рекорд України.

Перші мотиваційні зустрічі в рамках новорічної акції відбулися в грудні 2018 року. Тоді вихованці п'яти інтернатних закладів Донецької області вчилися знаходити свої таланти, отримували знання про те, як обрати професію, проходили профорієнтаційні тести, спробували себе в п'яти популярних професіях. Усього з грудня 2018 року 10 амбасадорів Фонду Ріната Ахметова провели 41 мотиваційну зустріч у 9 інтернатних закладах Донецької області, на яких побували більше 1000 вихованців.

Дивіться урок просто зараз: