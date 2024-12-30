Відбувся "новорічний" обмін полоненими: скількох вдалося повернути (фото)

Україна і країна-агресорка РФ у понеділок провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 189 наших громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це військові – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, зокрема "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", – розповів глава держави.

Переговори про обмін відбувались за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як додає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, чимало зі звільнених громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною року. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Одинадцятий за ліком обмін 2024 року дав змогу звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – Нацгвардії,

33 – Держприкордонслужби,

24 – Військово-морських сил

двоє цивільних

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Загалом вдалося повернути додому 189 наших громадян.

У КШ уточнили, що, крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Обмін полоненими з РФ 30 грудня: Україна повернула 189 своїх громадян (14 фото)

Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.

Раніше президент Зеленський розповів, кого найважче повертати з російського полону.

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