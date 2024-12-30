Відбувся "новорічний" обмін полоненими: скількох вдалося повернути (фото)

Вдалося повернути додому 189 наших громадян.
Україна і країна-агресорка РФ у понеділок провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 189 наших громадян.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Це військові – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, зокрема "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", – розповів глава держави.
Переговори про обмін відбувались за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як додає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, чимало зі звільнених громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною року. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.
Одинадцятий за ліком обмін 2024 року дав змогу звільнити:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),
- 43 – Нацгвардії,
- 33 – Держприкордонслужби,
- 24 – Військово-морських сил
- двоє цивільних
Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Загалом вдалося повернути додому 189 наших громадян.
У КШ уточнили, що, крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.
Раніше президент Зеленський розповів, кого найважче повертати з російського полону.
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