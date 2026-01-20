Відбити останній обстріл коштувало Україні десятки мільйонів євро: Зеленський озвучив шокувальні цифри

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський сказав, скільки Україні коштувала атака, яку РФ здійснила сьогдні, 20 січня. Сума становить шокувальних 80 мільйонів євро.

Про це повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Український лідер зауважив, що ми знаємо загальну реакцію — Америка та президент Трамп хочуть закінчити цю війну.

Реклама

«А щодо останньої атаки ми з ним ще не спілкувалися. Що стосується останнього обстрілу і щодо того, що це точкове або не точкове вирішення», — підкреслив президент.

За словами очільника держави, ми отримали відповідні пакети.

«Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас, це тільки вартість ракет, біля 80 мільйонів євро. І кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей», — відзначив він.

Зеленський наголошує: ми боремося за те, щоб ця війна закінчилась якомога швидше, тому що насамперед втрачаємо людей.

Реклама

«Але також дуже складно знаходити ці ракети. Дуже складно відвоювати всі гроші на ці ракети. Це дуже дороговартісна російська розкіш, війна», — завершив лідер України.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вистачить Україні протидії, щоб відбити атаку у понад 1000 дронів. Це саме той показник щодоби, на який від минулого року намагається вийти РФ. Утім такого результату вони не досягли.

«Середня кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося. Я бачу поки що середня десь 350 їх можливостей. Але, безумовно, ми повинні розраховувати, скажімо так, на найгірший для нас сценарій, це вони можуть застосовувати, наприклад, тисячу», — зазначив він.