Відчайдушно рятувався від вогню: в Івано-Франківську під час пожежі чоловік вистрибнув з 8 поверху

Під час пожежі в місті Івано-Франківську загинула 1 людина, двох осіб врятували вогнеборці.

У ніч проти понеділка, 28 листопада, в Івано-Франківську з вікна квартири на 8 поверсі викинувся чоловік. Так він намагався врятуватись із охопленого вогнем помешкання, але в результаті падіння загинув. Ще двох осіб надзвичайники врятували від пожежі, вивівши на вулицю з будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Миколайчука рятувальники отримали 28 листопада о 00:02 год.

"Прибувши на місце виклику було встановлено, що виникла пожежа в кімнаті квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. В дворі будинку, без ознак життя перебував чоловік, який за свідченням очевидців, вистрибнув з квартири, що палає, до прибуття рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Вогнеборці врятували двох людей, яких вивели на свіже повітря з будинку.

Надзвичайники локалізували пожежу о 00:27 та ліквідували його о 00:36.

Фахівці встановлюють причину виникнення займання і всі обставини події.

Жахливі пожежі в Україні

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