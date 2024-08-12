Відчайдушно тримався за металевий прут: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик заліз у 6-метровий колодязь (фото)

Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти на дно шестиметрового колодязя.
У П'ятихатках на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик з цікавості заліз у технічний колодязь, а вибратися не зміг.
Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції.
Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти у шестиметровий колодязь. На щастя, неподалік були правоохоронці, які поспішили на допомогу та витягнули хлопця.
"Подія сталася у Кам’янському районі у місті П'ятихатки 9 серпня близько 13:30. З цікавості хлопчина заліз у колодязь, але назад вибратися вже не зміг. Правоохоронці почули крики перехожих про допомогу та поспішили до дитини. На місці вони допомогли йому підтягнутися та витягнули на поверхню", – йдеться у повідомленні.
Хлопець не постраждав та, на щастя, відбувся лише переляком.
Ювенальні поліцейські викликали батьків та провели з ними профілактичну бесіду.
"Безпека дітей залежить саме від дорослих. Ймовірність стати заручником непередбачуваних обставин настає для дитини саме у ті моменти, коли вона залишається без нагляду", – наголосили у Кам'янському райуправління поліції.
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Нагадаємо, на Одещині шестирічна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна шостого поверху будинку. Дитина померла на місці.
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