Відчайдушно тримався за металевий прут: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик заліз у 6-метровий колодязь (фото)

Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти на дно шестиметрового колодязя.

У П'ятихатках на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик з цікавості заліз у технічний колодязь, а вибратися не зміг.

Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції.

Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти у шестиметровий колодязь. На щастя, неподалік були правоохоронці, які поспішили на допомогу та витягнули хлопця.

"Подія сталася у Кам’янському районі у місті П'ятихатки 9 серпня близько 13:30. З цікавості хлопчина заліз у колодязь, але назад вибратися вже не зміг. Правоохоронці почули крики перехожих про допомогу та поспішили до дитини. На місці вони допомогли йому підтягнутися та витягнули на поверхню", – йдеться у повідомленні.

Хлопець не постраждав та, на щастя, відбувся лише переляком.

У П'ятихатках ювенальні поліцейські допомогли 11-річному хлопчику вибратися з технічного колодязя / Фото: Кам'янське районне управління поліції

Ювенальні поліцейські викликали батьків та провели з ними профілактичну бесіду.

"Безпека дітей залежить саме від дорослих. Ймовірність стати заручником непередбачуваних обставин настає для дитини саме у ті моменти, коли вона залишається без нагляду", – наголосили у Кам'янському райуправління поліції.

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