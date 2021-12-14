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"Відчула різкий біль і побачила, як відлітає жінка": потерпіла розповіла про жахливий момент ДТП в Луцьку

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"Відчула різкий біль і побачила, як відлітає жінка": потерпіла розповіла про жахливий момент ДТП в Луцьку

Одна з потерпілих пригадала моторошну аварію, в яку потрапила.

41-річна вихователька дитячого садка Олена Ткачук - одна із постраждалих, яку на пішоходному переході у Луцьку збив 16-річний водій. Жінка зараз перебуває у місцевій лікарні з переломом кісток стопи та сильним забоем лівого ліктя. У ліктьовому суглобі у неї почала збиратися рідина, через що їй встановили дренаж.

Жінка розповіла PavlovskyNews про момент аварії.

"Ми з сестрою переходили дорогу не найперші. Все було настільки блискавично, він дуже швидко їхав, я тільки відчула дуже різкий біль і потім побачила, як переді мною відлітає жінка і їде машина на дуже великій швидкості. Ту жінку підняло дуже високо і відкинуло. Це все було перед очима. Він відбив мною дзеркало. Від удару у мене лопнула шкіра на лікті і, напевно, він наїхав на ногу, я точно не можу сказати. Мене та мою сестру відкинуло від машини", - розповіла Олена.

За словами потерпілої, ніхто з рідних та близьких винуватця аварії з нею не сконтактувався.

У Луцьку затримали 16-річного водія, який в'їхав у натовп людей

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