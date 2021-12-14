"Відчула різкий біль і побачила, як відлітає жінка": потерпіла розповіла про жахливий момент ДТП в Луцьку

Одна з потерпілих пригадала моторошну аварію, в яку потрапила.

41-річна вихователька дитячого садка Олена Ткачук - одна із постраждалих, яку на пішоходному переході у Луцьку збив 16-річний водій. Жінка зараз перебуває у місцевій лікарні з переломом кісток стопи та сильним забоем лівого ліктя. У ліктьовому суглобі у неї почала збиратися рідина, через що їй встановили дренаж.

Жінка розповіла PavlovskyNews про момент аварії.

"Ми з сестрою переходили дорогу не найперші. Все було настільки блискавично, він дуже швидко їхав, я тільки відчула дуже різкий біль і потім побачила, як переді мною відлітає жінка і їде машина на дуже великій швидкості. Ту жінку підняло дуже високо і відкинуло. Це все було перед очима. Він відбив мною дзеркало. Від удару у мене лопнула шкіра на лікті і, напевно, він наїхав на ногу, я точно не можу сказати. Мене та мою сестру відкинуло від машини", - розповіла Олена.

За словами потерпілої, ніхто з рідних та близьких винуватця аварії з нею не сконтактувався.

У Луцьку затримали 16-річного водія, який в'їхав у натовп людей

Нагадаємо:

У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом . В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.

. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який Найбільше в аварії постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син. Зараз жінка в обласній лікарні в критичному стані. Вона досі у комі в реанімації. В іншій, дитячій лікарні, перебуває 5-річний син потерпілої із забійною раною лоба. Його життю, за словами медиків, загрози немає.

жінка в обласній лікарні в критичному стані. Вона досі у комі в реанімації. В іншій, дитячій лікарні, перебуває 5-річний син потерпілої із забійною раною лоба. Його життю, за словами медиків, загрози немає. Як відомо, 16-річний винуватець ДТП катався разом із двома друзями, які сиділи в салоні авто. Порушникам 15 та 16 років, разом в авто вони гасали містом та свої розваги знімали на відео.

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