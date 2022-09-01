Відчула, як рухається паразит: з ока жительки Волині дістали 6-сантиметрового гельмінта

На Волині виявили другий випадок дирофіляріозу за цей рік.

На Волині у 40-річної жінки з повіки правого ока лікарі витягнули 6-сантиметрового гельмінта дирофілярію.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка розповіла, що за кілька днів до звернення до лікарнюі вона відчула рух над правим оком. Її скерували до офтальмологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, де і провели екстрену операцію.

"З верхньої повіки правого ока пацієнтки видалили гельмінта, який був доставлений у мікробіологічну лабораторію, де він був підтверджений як збудник дирофіляріозу. Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне розслідування", - розповіли медики.

У медичному центрі зазначили, що цього року це вже другий випадок захворювання на Волині. Перший стався наприкінці березня, а другий – тиждень тому.

До слова, дирофіляріоз — небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей). Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини.

Личинки дирофілярії (мікрофілярії) в тілі комара розвиваються від 10 до 21 днів залежно від температури навколишнього середовища.

Симптоми захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з’являється болісна чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта. Під час ураження ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита, спостерігаються набряк повік, біль, сльозотеча.

Основною профілактикою дирофіляріозу, як у тварин, так і у людей, залишається захист від укусів комарів. Для таких цілей існує велика кількість репелентів – препаратів, що відлякують комарів. Також необхідно проводити дегельмінтизацію домашнім тваринам.

Нагадаємо, у Рівному з голови жінки витягнули 9-сантиметрового гельмінта. Згодом трапився ще один схожий випадок, цього разу з голови пацієнтки дістали 10-сантиметрового паразита.

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