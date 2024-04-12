Відчутні штрафи для порушників військового обліку та мобілізації: у Раді зробили гучну заяву

Порушникам закону про мобілізацію обіцяють відчутні штрафи. Однак Верховна Рада обіцяє встановити реальні суми, які громадяни зможуть сплатити.

Про це в ефірі “1+1” заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Окремо ще є закони про відповідальність. Є законопроєкт про штрафи, так званий. Він на другому читанні... Через тиждень, напевно, будуть засідання, точні дати ми не розголошуємо, і там він буде в другому читанні ухвалюватися. Бо зрозуміло, що без цього закону — немає сенсу, бо там відповідальність встановлюється…”, — каже Корнієнко.

“Уряд вносив жорстку редакцію, депутати трошки відкрутили, але на друге читання знов будуть правки. Будемо виходити на фінальну якусь редакцію. Тут треба знайти баланс між можливістю людей платити штрафи”, — додала він.

Інакше, за словами Корнієнка, при такій кількості потенційних випадків “буде просто перевантажена виконавча служба, не зможе все це обтяжити і це не спрацює”.

“Бо люди не будуть платити ці штрафи... Тому треба якісь реальні штрафи встановлювати, які будуть відчутні для людей, але не 100 тисяч гривень, щоб потім там 10 років їх стягувати”, — резюмував перший віцеспікер ВР.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу. Зауважимо, що це лише перше читання, тож до другого — остаточного — голосування в парламенті документ може зазнати змін.

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