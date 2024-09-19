"Відчутно відповімо": Зеленський відреагував на удар по пансіонату у Сумах

На момент влучання у пансіонаті для людей похилого віку перебували понад 200 пацієнтів.

ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Сумах, однією з цілей став Сумський геріатричний пансіонат.

Атаку у своєму вечірньому зверненні прокоментував президент України Володимир Зеленський.

За його даними, у місті тривають рятувальні роботи після "прильоту" по пансіонату для літніх людей. На момент удару у будівлі перебували майже 300 осіб — понад 200 пацієнтів та 60 працівників.

Фото: Associated Press

"Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт", — сказав Зеленський.

"Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", — заявив президент.

РФ обстріляла геріатричний пансіонат Сум

За даними Сумської обласної прокуратури, 19 вересня 2024 року близько 15:40 російські окупанти завдали авіаудару по території геріатричного пансіонату в місті Суми.

На момент удару в Сумах у закладі перебував 221 пацієнт, з них понад 80 – прикуті до ліжка, а також 60 осіб обслуговувального персоналу.

На п’ятому поверсі пансіонату перебували 24 підопічні. Основний удар прийшовся на верхні поверхи будівлі.

Ще один удар у Сумах прийшовся по гаражному кооперативу, внаслідок чого пошкоджено 15 гаражів та 10 автомобілів.

Станом на 19:00 внаслідок удару по Сумах одна людина загинула і ще 13 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили у ДСНС України, частково зруйновано технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Людей під завалами немає.

Розпочато досудове розслідування після удару по Сумах за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).