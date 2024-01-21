"Відчув себе Черчіллем": дипломат розповів про незвичайний випадок з Зеленським у Лондоні

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко пригадав цікавий епізод під час візиту президента Володимира Зеленського до музею Черчілля у Лондоні.

Про це дипломат розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"На моїх очах під час візиту президента Зеленського в музеї Черчілля в бункері... Стоїть крісло Черчілля, в якому він сидів, приймаючи рішення. І Зеленський каже: "А це що?". Це - крісло Черчілля. Цей чудак (працівник музею - ред.) каже Зеленському: "Хочете сісти?" [Зеленський каже:] "А можна?" [Працівник каже:] "Ні, не можна, а хочете?" - розповідає Пристайко.

І Зеленський сідає в крісло. Пристайко як посол Британії тоді супроводжував його в цій делегації.

"Він сів. А той каже: "Щось відчуваєте? Відчули себе Черчіллем?" Всі посміялись. [Зеленський] каже: "Щось я дійсно в собі відчуваю таке". Хто б міг подумати, що ми будемо за два роки виступати в парламенті і нагадувати слова Черчілля, приймати рішення про бій, коли здавалося, що все проти тебе. Такі дикі паралелі реально існують у світі", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, дипломат Вадим Пристайко також розповів, що Британія, як і будь-яка демократична держава, не планує відправляти свої сухопутні війська в Україну, адже це складне рішення, пов'язане з ризиками для життя британських військовослужбовців. Втім, він не виключає можливої участі британських десантників, кораблів чи літаків у бойових діях на території України. Адже такі прецеденти вже були, зокрема під час спільних навчань та транзиту кораблів через акваторію Чорного моря.

Читайте також провідні новини дня: