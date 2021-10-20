Відчув сильний біль: 14-річного тернополянина вдарило струмом від домофону

Хлопця швидкою доправили до лікарні.

У вівторок, 19 жовтня, на вул. Андрія Малишка у Тернополі 14-річного підлітка вдарило струмом. За словами хлопця, він натиснув кнопку домофона на вхідних дверях і одночасно схопився за мокрі металеві поручні.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Хлопець розповів, що одразу ж відчув сильний біль в лівій руці, тремор й ледве відірвав руку від перил.

"Хлопчину вдарило електричним струмом. Юного пацієнта, ураженого електрострумом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив директор медзакладу.

Нагадаємо, у Львівській області дівчину вдарило струмом на даху вагона.

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