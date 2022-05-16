Відчував себе "русским человеком": житель Харківщини здавав окупантам позиції ЗСУ

Співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових.

Інформацію про переміщення ЗСУ, яку надавав колаборант, надалі передавали російській спецслужбі.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Харківській області.

"СБУ в Харківській області затримала ідеологічного прихильника "руського міра". Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику РФ інформацію про переміщення, рух та розташування техніки й особового складу Збройних сил України та Сил територіальної оборони. В подальшому інформацію надавали співробітникам ФСБ РФ", – йдеться в повідомленні

Зловмисник зізнався, що вже давно відчуває себе "русским человеком" і ще з початку вторгнення РФ мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану) КК України.

Читайте також: