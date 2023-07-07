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Відчувається певний хаос: ворог почав перегрупування через контрнаступ ЗСУ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відчувається певний хаос: ворог почав перегрупування через контрнаступ ЗСУ

У діях ворога на Таврійському напрямку відчувається певний хаос / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ударні підрозділи ЗСУ продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах.

У російських агресорів відчувається певний хаос через те, що ЗСУ вклинилися в оборону на Таврійському напрямку на достатню відстань, тому загарбники почали проводити перегрупування.

Про це в етері телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Він зазначив, що українські військові успішно закріплюються на нових рубежах та готові продовжувати звільняти українську землю від російських загарбників.

"Протягом доби наші ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, проводять розмінування, аеророзвідку місцевості, завдають вогневого ураження та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності продовжувати наступальні дії", – заявив Шершень.

Військових розповів, що у зоні відповідальності угруповання Таврія російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Також Шершень повідомив, що ворог веде активну оборону на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зосереджуючи колосальні зусилля на недопущенні просування вперед українських сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головна перепона на шляху ЗСУ на Таврійському напрямку – це мінно-вибухові загородження окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках та намагаються прорвати нашу оборону.

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Дата публікації
Перегляди
1208
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