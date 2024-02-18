"Відчуваю радість, свободу": пропаганда РФ показала жителя Авдіївки, який дякує за "визволення"

Пропагандисти продовжують шокувати своїм цинізмом і намагаються переконати, що їхні варварські руйнівні дії – це "визоволення".
Російські пропагандисти взяли коментар у жителя Авдіївки, який дякує окупантам за визволення і каже, що "нарешті він – вдома".
Відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Відчуваю радість, свободу. Ми – вдома. Дякую всім, дякую Росії. Нарешті свобода", – каже чоловік на ім'я Олексій.
І можна було б подумати, що це – актор, якого окупанти привезли для постановочного ролика. Таким чином пропагандисти діяли вже неодноразово. Та у Мережі знайшли фото за 8 січня цього року, на якому видно схожого на "актора" чоловіка, що стоїть у черзі за гуманітаркою в Авдіївці.
Нагадаємо, українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.
Українські військові показали евакуацію однієї з останніх жительок Авдіївки.
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