"Відчуваю радість, свободу": пропаганда РФ показала жителя Авдіївки, який дякує за "визволення"

Пропагандисти продовжують шокувати своїм цинізмом і намагаються переконати, що їхні варварські руйнівні дії – це "визоволення".

Російські пропагандисти взяли коментар у жителя Авдіївки, який дякує окупантам за визволення і каже, що "нарешті він – вдома".

Відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Відчуваю радість, свободу. Ми – вдома. Дякую всім, дякую Росії. Нарешті свобода", – каже чоловік на ім'я Олексій.

Російська пропаганда показала жителя Авдіївки, який дякує за "визволення"

І можна було б подумати, що це – актор, якого окупанти привезли для постановочного ролика. Таким чином пропагандисти діяли вже неодноразово. Та у Мережі знайшли фото за 8 січня цього року, на якому видно схожого на "актора" чоловіка, що стоїть у черзі за гуманітаркою в Авдіївці.