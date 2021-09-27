Віддала 100 тисяч гривень, знайдені на смітнику: історія жінки-безхатька з Бердянська отримала продовження

Жінка, яка отримала винагороду за свою чесність, відмовилася від неї на користь безхатніх тварин.

У Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет із 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала нагороду - 100 грн.

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Історію жінки-безхатька з кришталевою чесністю розповіли в групі "Захистимо права/життя безпритульних.

"Є люди, вчинки яких надихають на добрі справи, дають сили жити і творити. Саме такою людиною для мене особисто став вчорашній вчинок бездомної дівчини Наталії, яка перебираючи сміттєвий бак в пошуку хоч якоїсь їжі, знайшла в ньому кульок з величезною для бездомних людей сумою грошей - 110 тисяч грн. Як думаєте, що вона зробила? Може забрала собі і почала нове життя?

Може пропила або витратила на якісь розваги? А ось і ні, дівчина звернулася до куратора місцевого притулку для тварин, де сама час від часу допомагає доглядати за собачками, і вже вони разом знайшли власника цих самих грошей", - розповідають в організації.

Зоозахисниця опублікувала пост у соцмережі в надії знайти того, кому належать втрачені гроші. Незабаром той відшукався. Чоловік назвав суму та купюри. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.

Власник грошей віддячив безпритульній Наталії, оцінивши її чесність у... 100 грн.



"Він порахував що для бездомної це і так великі гроші! І що їй вистачить. Думаєте безпритульна засмутилася через таку несправедливість? Абсолютно ні. Наталя, посміхаючись, каже: "Моя совість чиста, це найголовніше для мене". А на питання чому вона не забрала ці гроші собі і не почала нове життя, відповідає: "Ви правда думаєте, що можна почати нове життя з тим, що не твоє?", - розповідають у в групі "Захистимо права/життя безпритульних.

Жінка додала, що якби привласнила собі гроші, ніколи б не була щасливою.

Отримані від власника пакунку 100 гривень Наталя собі не забрала. Вона віддала їх на допомогу безпритульним тваринам.

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області жінка знайшла біля сміттєвого бака пакет, в якому було багато грошей.

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