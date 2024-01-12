Віддала окупантам автопарк "швидких" для депортації дітей: СБУ затримала зрадницю з Херсона

Жінка хотіла виїхати з України та уникнути відповідальності.

Служба безпеки України затримала ексчиновницю із Херсона, яка допомагала росіянам під час окупанції міста. Жінка намагалася втекти з країни.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадницю вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску "Краківець" на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС.

За матеріалами справи, ця жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги.

Для цього власноруч підписала відповідне "розпорядження для видимості законності процедури".

Крім цього, фігурантка сприяла росіянам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили каретами "швидкої" з Херсонщини до Криму, а потім - до Росії.

Крім того, напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег р. Дніпро, де поставили їх "на баланс" адміністрації гауляйтера Сальдо.

"Після деокупації міста поплічниця ворога залишилась у Херсоні, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом "поза політикою". Проте наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова і оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа", - йдеться у повідомленні.

Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон через пункт пропуску "Краківець", де її й затримали співробітники Служби безпеки та Національної поліції.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині. Зокрема, підозру отримав ворожий кулеметник, який допомагав захоплювати Маріуполь та Волноваху.

Читайте також: